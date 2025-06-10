Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de
Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.
Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.
Almanya'da 2017'de inşa edilen yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.
Akaryakıt ikmalinin ardından 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yat, limandan ayrılacak.
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