Maarif Vakfı'na 6.7 milyar lira aktarıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinden Türkiye Maarif Vakfına bu yıl 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Maarif Vakfı'na 6.7 milyar lira aktarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, Türkiye Maarif Vakfına, yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, bu yıl MEB bütçesinden 6 milyar 774 milyon 954 bin liraya kadar kaynak aktarılabilecek.

Karar, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak.

Türkiye Maarif Vakfı nedir, ne iş yapar?

Türkiye Maarif Vakfı nedir, ne iş yapar?

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