Maaş tahmini yapılıyor, gelirler yüksek gösteriliyor: Bankalar BDDK radarında

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı bankaların kredi kartı limitlerini usulsüz şekilde artırdığını tespit etti. Yapılan incelemelere göre, müşterilerin gelirleri olduğundan yüksek gösterilerek, yasal sınırın üzerinde kredi kartı limiti tanımlandı.

Mevzuata göre bir kişiye tanımlanabilecek kredi kartı limiti, aylık net gelirinin 4 katını geçemiyor. Ancak bazı müşterilere bu sınırın çok üzerinde limitler verildiği belirlendi.

Örneğin, cep telefonuna gönderilen bilgilendirme mesajında, müşterinin aylık gelirinin 198 bin lira olduğu varsayılarak kredi kartı limitinin 428 bin 50 liraya çıkarıldığı görüldü. Oysa bu kişinin gerçek geliri 70 bin lira seviyesinde. Mevzuata göre en fazla 280 bin lira limit tanımlanması gerekiyordu.

BDDK, yaptığı inceleme sonrası kuralları ihlal eden bankalara uyarı yazısı gönderdi. Açıklamada, “Hileli artış yapan bankalara idari ve para cezası uygulanacak” denildi.

Müşterilerin istemediği halde bu tür düzenli artışlarla karşılaşabileceğine dikkat çekilirken, bankaların mobil uygulamalarında yer alan “Kart Ayarları” bölümünden “düzenli limit artışı” seçeneğinin kapatılabileceği hatırlatıldı.