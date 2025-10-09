Maaşlar için acil rezerv kullanılmayacak

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yardımcısı İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'in yardımcısı, diğer bakanlara acil rezerv fonunu departmanlarındaki maaş artışlarını finanse etmek için kullanamayacaklarını söyledi. Bu açıklama, Kasım ayında sıkı bir bütçenin beklenmesinin öncesinde geldi.

Murray, hükümetin kamu harcamalarının kontrolden çıkmasına izin vermeyeceğini ve yaklaşık 4 milyar sterlin değerindeki Hazine Rezervine erişimi sıkılaştıracağını söyledi.



Fon talebinde bulunan bakanlar, tüm tasarruf seçeneklerini kullandıklarını Hazine'ye göstermek zorunda kalacak ve departmanlar gelecekte başarılı talepleri geri ödemek zorunda kalacak.



Murray, kabineye gönderdiği mektupta "Kamu harcamalarına yönelik bu ihtiyatlı ama sert yaklaşım, istikrarlı bir ekonomi inşa etmeye yardımcı olacak" dedi.



Ekonomistler, Reeves'in 26 Kasım'daki bütçesinde kamu maliyesini düzeltme hedeflerine ulaşma yolunda ilerlemek için toplam 25 ila 30 milyar sterlin değerinde vergi artışı ve harcama kesintisi yapmasını bekliyor.