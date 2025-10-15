Maaşlara konulacak haciz oranı değişiyor... Taslak hazırlandı

Kişinin gelirine bakılmaksızın maaşın dörtte birine haciz uygulaması kaldırılıyor.



Adalet Bakanlığı, İcra ve İflas Kanunu’ndaki maaş haczi uygulamasını değiştirecek yeni bir taslak hazırladı. Buna göre, gelir bazlı haciz uygulamasına geçilecek.



Düşük gelirli çalışana az, yüksek gelirli çalışana daha fazla maaş haczi yapılabilecek. Haciz oranları yüzde 10 ila yüzde 60 aralığında kademeli olarak uygulanacak. Maaştan kesinti yüzde 60'tan fazla olamayacak.

Avukat Begüm Ağar "Şu anki mevcut düzende maaşın yüzde 25'ine kadar maaş haczi uygulanabiliyor. Şimdiki taslak diyor ki maaş asgari ücretse en fazla yüzde 10 maaş haczi uygulanabilir. Asgari ücretin 2 katıysa yüzde 20 eğer ki asgari ücretin 3 katıysa yüzde 30'u kadar haciz uygulayabilirsin." dedi.



Yeni düzenlemeyle birlikte geliri asgari ücret yani 22 bin 104 lira olan birinin en fazla 2 bin 210 lirasına haciz konulabilecek.



Geliri 44 bin 208 liraya kadar olan borçlunun en fazla 8 bin 841 lirasına, geliri 66 bin 312 liraya kadar olan borçlunun ise en fazla 19 bin 893 lirasına el konulabilecek.



Öte yandan taslağa göre SGK tarafından bağlanan emekli maaşlarına haciz konulamayacak.