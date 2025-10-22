Macaristan'da işsizlik artıyor

Macaristan'da işsizlik oranı Temmuz-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemindeki yüzde 4,4'ten yüzde 4,5'e yükseldi. İşsiz sayısı bir önceki yıla göre 3,1 bin azalarak 221,5 bine düştü. Bu toplamın 120,1 binini erkekler oluşturdu ve işsizlik oranı yüzde 4,6'ya yükselirken, 101,3 binini kadınlar oluşturdu ve işsizlik oranı yüzde 4,4 oldu. İş aramaya harcanan ortalama süre 11,2 ay oldu. İşsizlerin yüzde 45,6'sı 3 aydan az süredir iş ararken, yüzde 29,3'ü en az bir yıldır iş arıyordu. Bu arada, istihdam edilenlerin sayısı 29,5 bin azalarak 4.679,1 milyona geriledi. Erkekler arasında istihdam 21,4 bin azalarak 2.469,8 milyona, kadınlar arasında istihdam ise 8 bin azalarak 2.209,4 milyona geriledi.