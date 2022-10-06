Madencilik sektöründen 9 ayda 5 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, madencilik ürünlerin ihracatında yılın ilk 9 ayında artış meydana geldi.

Türkiye'nin Ocak-Eylül 2022'deki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17 artarak 188 milyar 224 milyon 181 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde 191 ülkeye 4 milyar 988 milyon 864 bin dolar değerinde madencilik ürünü ihraç edildi. Madencilik ürünlerinin Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 3 oldu.



Yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin 81 kentinden madencilik ürünleri ihraç edilirken, toplam dış satımın 1 milyar 367 milyon 573 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 24,4'üne karşılık geldi.



METALİK CEVHERLER İHRACATINDA ARTIŞ

Ocak-eylül döneminde ürün grubu bazında metalik cevherler ihracatı yüzde 4,55 artışla 1 milyar 706 milyon 572 bin dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 aylık sürecinde yapılan ihracat 1 milyar 632 milyon 327 bin dolardı.



Aynı dönemler içinde doğal taş ihracatı yüzde 2,72 artışla 1 milyar 562 milyon 860 bin dolardan, 1 milyar 605 bin 351 dolara yükseldi. Endüstriyel minerallerdeki artış oranı da yüzde 30,26 oldu. 2021 Ocak-Eylül döneminde 792 bin 385 dolar olan endüstriyel mineral ihracatı, 1 milyon 32 bin 188 dolar seviyesine ulaştı.



EN ÇOK İHRACAT YAPILAN ÜLKE ÇİN

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ilk sırada Çin, ikinci sırada ABD, üçüncü sırada ise Bulgaristan yer aldı.



Çin’e yapılan ihracat yüzde 18 düşüşle 1 milyar 56 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD’ye yapılan ihracat yüzde 22,13 artışla 418 bin 918 dolardan, 511 bin 615 dolara çıktı



Ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Bulgaristan’a yapılan ihracat yüzde 105,14’lük artışla 149 bin 323 dolardan 306 bin 327 dolara yükseldi. Dördüncü sıradaki İtalya’ya ihracat yüzde 52,98 artarken, 156 bin 319 dolardan 239 bin dolara, beşinci sıradaki İspanya’ya gerçekleştirilen ihracat da yüzde 5,77’lik yükselişle, 210 bin 260 dolardan 222 bin 383 dolara çıktı.

