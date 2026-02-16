Madeni paralarla ilgili açıklama yapıldı. 1 ve 5 kuruşlar kalktı mı?

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), 1 ve 5 kuruşların artık basılmadığı ve tedavülden kaldırıldığına dair yapılan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgili harekete geçti.

DMM'den yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, “Darphane 1 ve 5 kuruş madeni para basmayı durdurdu” iddiası dezenformasyon içermektedir.

Merkez Bankası stoklarında yeterli miktarda basılmış 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar mevcut olup, ilave talep gelmediği için yeni basım yapılmamaktadır. Söz konusu paralar tedavüldedir; talep oluşması halinde basımları yeniden yapılabilmektedir.

Kamuoyunun kasıtlı olarak dolaşıma sokulan manipülatif içeriklere itibar etmemesi rica olunur." ifadeleri kullanıldı.