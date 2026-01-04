Maduro'nun kaçırılması petrol piyasalarını belirsizliğe soktu. OPEC satışları durduruyor

Bloomberg'de yer alan habere göre Opec+, küresel piyasalardaki arz fazlasıyla zaten mücadele ediyordu. ABD'nin Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu yakalamasının arzı etkileyip etkilemeyeceği konusu belirsizliğini koruyor.

Yapılan toplantının ardından ilk çeyrekte alınan arz satışlarını durdurma planına sağdık kaldıkları açıklandı. Sebep olarak ise Maduro'nun yakalanmasından dolayı piyasaların belirsizliğe düşmesi gösterildi.

OPEC+ üyeleri ve diğer önemli üreticilerden gelen arzın artmasıyla ham petrol vadeli işlemleri geçen yıl %18 düşerek 2020 pandemisinden bu yana en büyük yıllık düşüşünü yaşadı; tahminciler ise 2026'da önemli ve artan bir arz fazlası öngörüyor.

ABD Başkan Donald Trump, ABD petrol şirketlerinin, Maduro'nun yakalanmasına yol açan askeri operasyonun ardından Venezuela'nın çökmekte olan enerji altyapısını yeniden inşa etmek için milyarlarca dolar harcayacağını aktarmıştı.