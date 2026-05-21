Mahkeme karar verdi: Gece gelen mesaj fazla mesai

Patrondan gece vakti gelen telefon mesajı, fazla mesai sayıldı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşınan bir davada, mesai sonrası gönderilen iş mesajları ek çalışma süresi olarak kabul edildi.

İş Kanunu'na göre haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla mesai olarak kabul ediliyor. Artık açılan fazla mesai tespit davalarında dijital sohbet kayıtları da davaya delil olarak sunulabilecek.

Açılan fazla mesai davalarında, hem işçinin hem de işverenin ispat sunması isteniyor. Çalışanlar, mahkemeye gitmeden arabuluculuk sistemi üzerinden de fazla mesai ücretini talep edebiliyor.

Avukat Gizem Gonce, dijital kayıtların da fazla mesai ücreti kapsamına dahil edilmesinin oldukça önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. "Çünkü işçi her ne kadar işyerine gitmese de evden de zoom üzerinden yaptığı toplantılarla da ya da mail üzerinden çalışmalarıyla da o iş yerindeki çalışmalarını devam ettirdiği göz önüne seriliyor." diyen Gonce kararı şöyle değerlendirdi: “İşçi, işyerine gitmediği için fazla mesai yapmadığı algısı da oluşabiliyor iş davalarında. Bu karar da işçi her ne kadar işyerine gitmemişte olsa da evden yaptığı çalışmalarla fazla mesai ücreti almaya hak kazandığını söylüyor.”