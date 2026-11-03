Makas atma cezası ne kadar oldu? 2027 yılında geçerli olacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verileri sonrasında 2027 yılında geçerli olacak olan yeniden değerleme oranı da belli oldu.



Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak hesaplanmasıyla birlikte yeni yılda trafik cezası tutarlarının ne kadar olacağı da ortaya çıktı.

2027 MAKAS ATMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, ölümlü ve yaralanmalı kazalara davetiye çıkaran en tehlikeli ihlallerden biri olan makas atma cezası yeni yılda güncellenecek.

Yeniden değerleme oranının yüzde 27,83 olarak açıklanmasıyla birlikte, 2027 yılında makas atma cezası 115 bin 47 lira olacak.

MAKAS ATMA CEZASI ŞUAN NE KADAR?

2026 yılının yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı.

Buna göre; 2026 yılında makas atma cezası 90 bin lira olarak uygulanıyor.