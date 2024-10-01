MAKTEK AVRASYA "Dijital dönüşüm" temasıyla  kapılarını açtı

Sektörün heyecanla beklediği MAKTEK AVRASYA, coşkulu bir açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

30 Eylül-5 Ekim 2024 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan fuar, dünyanın önde gelen firmalarıyla makine sektörünün en önemli markalarını bir araya getiriyor.

Tüyap Fuarcılık Grubu'nun, Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği'nin destekleri ile organize ettiği etkinlik, sektörde yoğun bir katılım ve ilgiyle karşılanıyor.



"GELECEĞE ADIM ATMAK İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM"



Fuarın açılış töreninde konuşma yapan Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "Bugüne kadar düzenlediğimiz fuarlarda 4 bine yakın yerli ve yabancı katılımcı firmaya ve 430 bin iş insanına ulaşma başarısı gösterdik. MAKTEK Avrasya, artık sektörün takip edilen ve talep edilen bir fuarı haline geldi.

Dünyada kendi alanında ilk altı fuardan biri haline geldi. Bu yıl fuarımızda 32 ülkeden 1.000 katılımcı firma yer alıyor ve bunların arasında 7 ülkeden 110 firma doğrudan katılıyor.

Bu yıl fuarımızın ana teması 'Dijital Dönüşüm.'

Ziyaretçilerimiz, üretimde yapay zeka kullanımı, robotik teknolojiler ve dijital dünyanın yeniliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, üniversitelerin mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerimize destek olmak adına Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle bir burs fonu başlattık. Hepimizin genç nesillere ihtiyacı var ve bu fuar, geleceğe adım atmak için önemli bir platform oluşturuyor." dedi.

"KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER ÜRETMEK İLERİ TEKNOLOJİ VE BİLGİYLE MÜMKÜN"

Fuarın açılışında konuşan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, "Fabrika yapan makineler olan takım tezgahlarını anlatırken refah ve toplumsal kalkınmayı telaffuz ediyoruz. Çünkü ekonomi sağlamsa, bu temel üzerine inşa edilen kültür, eğitim ve sosyal yaşam da sarsılmaz.

MAKTEK Avrasya 2024'te göreceğimiz tüm teknolojiler, ülkemizin kalkınma ve refahında belirleyicidir. Rekabetçiliği korumak ve dünyayla yarışabilecek katma değerli ürünler üretmek ancak ileri teknoloji ve bilgiyle mümkündür. Ar-Ge ve inovasyondan güç alan teknoloji transferiyle, ihtiyaçlarımıza ve hedeflerimize hizmet eden teknolojik kabiliyetlerin birbiriyle yarıştığı bu arenadayız ve MAKTEK Avrasya'nın etkisi ve gücüne güveniyoruz." dedi.

