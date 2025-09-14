Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı hattı yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören demiryolu hatların onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan toplam yatırım miktarının 23.8 milyar lira olduğunu kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nı 15 eylül 2025 tarihinde hizmete açıyoruz. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek” dedi.



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yapılan demiryolu çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. “Asrın Felaketi” olarak da nitelendirilen depremin 11 ilden geçen toplam bin 275 kilometrelik demiryolu hattında hasara neden olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, depremin hemen ardından demiryolu bakım ekiplerinin sahada çalışmalara başladığını hatırlattı.



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) uzman ekiplerinin hızlı refleksinin deprem bölgesindeki arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına büyük katkı sağladığını ifade eden Uraloğlu, “Depremin hemen sonrasında bakım ekiplerince ilk kontroller yapılmış, kısıtlı işletmeciliğe geçilebilmesi için hatlarımızın uygunluk durumları tespit edilmiştir. Yapılan bakım onarım çalışmaları neticesinde toplam bin 232 kilometrelik hat acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açılmıştır.” dedi.



DEPREMDE HASAR GÖREN DEMİRYOLU HATLARI İÇİN 23.8 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPILDI



Depremin 11 ilden geçen demiryollarına verdiği hasarın telafisi için 2023 ve 2024 yılında bölgedeki demiryollarına 18.8 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Bakan Uraloğlu “2025 yılındaki 5 milyar liralık yatırımla birlikte depremde hasar gören demiryolu hatlarımızın altyapı, üstyapı ile sanat yapılarının onarım, iyileştirme ve güçlendirme işleri için yapılan yatırım miktarı 23.8 milyar lira oldu.” ifadelerini kullandı.



AÇILIŞ 15 EYLÜL'DE



Depremden hasar gören Fevzipaşa-Islahiye, Köprüağzı-Maraş etaplarının altyapı ve üstyapılarının yenilenerek tren trafiğine açıldığını kaydeden Uraloğlu, 235 kilometrelik Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağ Demiryolu Hattı’nda da çalışmaların iki etap halinde devam ettiğini hatırlattı. Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan Malatya-Gölbaşı-Narlı-Nurdağı Demiryolu Hattı’nı 15 Eylül 2025 tarihinde hizmete açıyoruz. Hattın yeniden açılması, bölge lojistiği için kritik bir dönüm noktasıdır. Hat kapalıyken, yük taşımacılığının mecburi olarak uzun ve maliyetli olan Malatya-Sivas-Kayseri-İskenderun güzergâhına kayması, zaman ve enerji kaybına neden oluyordu. Yenilenen hat sayesinde taşımacılıkta önemli ölçüde süre ve maliyet avantajı elde edilecek. Akdeniz limanlarına doğrudan ve verimli erişimin yeniden sağlanmasıyla, bölgenin dış ticaret potansiyeli güçlenecek ve ekonomik rekabetçiliği artacaktır.”