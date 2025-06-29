Malezya 1 milyar doların peşine düştü

New Straits Times'ın haberine göre Malezya'nın yolsuzlukla mücadele kurumu, merhum iş adamı ve eski maliye bakanı Daim Zainuddin'in beş farklı ülkedeki en az 4,5 milyar ringgit (1 milyar dolar) değerindeki mal varlığını hedefine koydu.



Gazetenin Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Baş Komiseri Azam Baki'ye dayandırdığı haberine göre, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu 2002 tarihli Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Yasası'nı kullanarak ilgili ülkelere bir yasaklama emri talebi göndermeyi planlıyor.



Baki, kurumun fonların kaynağı ve para izi analizi gibi daha fazla bilgi edinmek için yabancı yetkililerle birlikte çalışacağını da sözlerine ekledi.

KISITLAMA EMRİ GELDİ



MACC geçtiğimiz hafta Daim'e ait Kuala Lumpur'daki bir gökdelen için el koyma başvurusunda bulunmuştu. Ayrıca Daim ve ilgili tarafların İngiltere'deki 700 milyon ringgit değerindeki mal varlıklarına karşı Malezya'da bir kısıtlama emri aldı.



Eski başbakan Mahathir Mohamad'ın hükümetlerinde iki kez maliye bakanlığı yapan Daim, Kasım ayında öldü. Enver İbrahim'in 2022'de başbakan olmasının ardından MACC hem Mahathir hem de Daim hakkında yolsuzluk soruşturmaları başlattı.



Daim ve eşi Ocak 2024'te soruşturmanın bir parçası olarak mal varlıklarını beyan etmemekle suçlandı. Suçsuz olduklarını savundular. Daim o dönemde yaptığı bir açıklamada Enver'in “geçmişteki kan davalarının” peşinde olduğunu söyledi. Anwar bunu reddetti.