Malezya'da işsizlik düştü

Malezya'nın işsizlik oranı, Haziran 2025'te bir önceki yılın aynı ayındaki yüzde 3,3'ten yüzde 3'e gerileyerek Nisan 2015'ten bu yana üst üste üçüncü ay en düşük seviyesine ulaştı.

İşsiz sayısı yıllık bazda yüze 6,3 düşüşle beş yıldan uzun süredir en düşük seviye olan 518,7 bine gerilerken, istihdam yüzde 3 artışla 16,92 milyonluk rekor seviyeye ulaştı. Bu arada, iş gücüne katılım oranı Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70,6'dan yüzde 70,8'e yükselerek bu rekor seviyede üst üste üçüncü ay oldu.