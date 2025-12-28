Mali denetime yapay zeka desteği
28.12.2025 13:26
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamu harcamalarında tasarruf sağlamak amacıyla geliştirdiği Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi son bir yılda 2 milyar liranın üzerinde verimsiz harcamanın önüne geçti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mali yönetimde yapay zeka destekli uygulamaları da kullanıyor.
Yapay zeka destekli analizler sayesinde verimsiz harcamalar tespit ediliyor. Harcamalarda etkinlik ve verimliliğin artırılarak kamu kaynaklarının önceliklere uygun kullanımı sağlanıyor.
Halihazırda merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından kullanılan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi, 2026'da yerel yönetimlerde de yaygınlaştırılacak.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamu kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilmesine kararlılıkla devam edilecek." dedi.