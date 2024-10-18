Maliye Bakanı isyan etti: 32 dairesi var vergisi yok, avukatlar 16 bin lira beyan etti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti milletvekilleri ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri ile istişare toplantısında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Şimşek'in özellikle vergi konusundaki açıklamaları dikkat çekti. En çok vergi kaçıran sektörü açıklayan Şimşek'in cüzdanı traş eden berber hikayesi toplantıya damga vurdu. Maliye Bakanı, kuyumcuların asgari ücretten bile düşük gelir beyanında bulunduğunu kaydetti.



Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Şimşek, vergide reform ihtiyacını örneklerle açıkladı.



"32 DAİRESİ VAR, VERGİ KAYDI YOK"



Bakan Şimşek, bir vatandaşın büyükşehirlerden birinde 32 daire aldığını ancak vergi kaydının dahi olmadığını söyledi. Bu kişinin hayatında hiç beyanname vermediğini belirtti.



65 MİLYON LİRALIK ARACIN İZAHATİ YOK



Yıl içinde 65 milyon liraya lüks araç alanlar olduğunu söyleyen Şimşek, "Çağırıyoruz, ‘izah et’ diyoruz ama izahları yok. ‘Bu parayı kazandığınızı kanıtla’ diyoruz kanıtlayamıyor. Çapraz denetim yapmadığımız müddetçe istediğimiz modeli uygulayamayız." dedi.



EN ÇOK VERGİ KAÇIRAN SEKTÖR



Toplantıda en çok vergi kaçıran sektörün fırıncılar olduğunu vurgulayan Şimşek, "En çok vergi kaçağının olduğu hiç verginin gelmediği yerler de fırıncılar. Fırıncılar, günün başında da ortasında da sonunda fiş kesmiyorlar. Sabahtan akşama kadar ekmek satıyorlar ama vergisini vermiyorlar." ifadelerini kullandı.



Şimşek, ispat yükümlülüğünü devletten alarak vatandaşa yükleyeceklerini söyledi.



KUYUMCU ASGARİ ÜCRETLİDEN AZ KAZANMIŞ



Şimşek, geçen sene doktorların ortalama brüt gelirlerini aylık 28 bin, avukatların ve kuyumcuların 16 bin olarak açıkladı.



CÜZDANI DA TRAŞ EDEN KUAFÖR



Bakan Şimşek, toplantıda bir bankanın genel müdürünün tıraş hikayesini anlattı. Şimşek, banka müdürünün lüks bir semtte kuaföre gittiğini ve 2.500 lira ödemeyi kredi kartı ile yapmak istediğini ancak kuaför sahibinin parayı nakit istediğini söyledi.



Şimşek, “Arkadaşım İstanbul’da lüks semtte berbere gidiyor, 2.500 lira fiyat çıkıyor. Kartla ödeme almıyorlar. Arkadaşım ‘üzerimde nakit yok’ deyince esnaf ‘bankamatik yakında’ diye cevap veriyor. Fahiş fiyat uygulanıp oyuna geldiğini düşünen arkadaşıma kuaför bu kez bir IBAN’a göndermesini söylüyor. Banka müdürü ‘Şirkete ya da size aitse olur gönderirim’ diyor. Fakat kuaför, IBAN’ın kardeşine ait olduğunu söylüyor. Arkadaşım bu kez ‘IBAN sahibi terörist de olabilir, kaçak da. Karttan alın, yoksa çıkıyorum’ diyor ama esnaf üzerine 500 lira komisyon koyarak POS’tan çekiyor. Biz o dükkâna denetime gittik. Bir hafta kimse gelmedi. Çünkü müşterilerini arayıp 'gelmeyin' demiş. Bu, zihniyet meselesi. Hepsi nakit ya yüzde 20-25 komisyon istiyor. Maliyede 5 bin 500 denetim elemanım var. Ülkede kaç doktor, dişçi, kuaför, avukat var?” diye konuştu.

