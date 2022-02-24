Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Ukrayna krizine ilişkin açıklama

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Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı saldırı uluslararası piyasaları vurdu.

Gerilimin etkisiyle Dolar/TL 14.60'ın üzerini gördükten sonra kısmi geri çekildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir açıklama yaparak krizin ekonomik ve finansal etkilerine karşı gerekli tüm önlemlerin alınacağını duyurdu.

Açıklamada vatandaşlardan manipülatif söylemlere inanmaması istendi. "Yakın zamanda riskli pozisyon alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır" denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Son iki ayda Türk Lirası'nı güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konulmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güvenin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir."

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamasının tam metni şöyle: