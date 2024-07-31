Maliye harekete geçti: Kuyumculara eş zamanlı denetim

Son dakika haberi! Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapacak.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) ilk aşamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira. Bunlar çok düşük rakamlar." dediği kuyumculuk sektörünü yakın takibe aldı.
VDK ve Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.
Buna göre, vergi müfettişleri ile Gelir İdaresi Başkanlığı personelinden oluşan yaklaşık 3 bin kişilik denetim ekibi eş zamanlı olarak kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefin 9 büyükşehirde bulunan 707 adresinde fiili sayım çalışması başlattı.
ÜRÜNLERİN GRAMAJLARINA BAKILDI
Kapalı Çarşı’da da gerçekleştirilen denetimlerde, faturasız ürün alım-satımı, ödemelerin ve tahsilatların gerçekleştirildiği hesapların firma sahibiyle uyumlu olup olmadığı, faturalarda yer alan ve satışa sunulan ürünlerin gramaj bilgilerinin doğru olup olmadığı, döviz alım-satımı için gerekli yetki belgeleri ve kullanılan pos cihazları kontrol edildi.
“TÜM SEKTÖRLERE YÖNELİK DENETİMLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK"
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kayıt dışılığın önüne geçerek vergide adaleti sağlamakta kararlıyız. Denetimlerimize 9 büyükşehirde kuyumculuk sektöründe başladık. Tüm sektörlere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Son Dakika
- Haberler
- Ntv Para
- Gündem
- Haber
- Ekonomi
- Hazine Ve Maliye Bakanlığı
- Son Dakika Haberleri