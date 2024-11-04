Maliye harekete geçti: Şirketlerden sekiz konuda izah istenecek

1) Finansman Gider Kısıtlamasına Uyulmaması



2022 yılına ilişkin beyanname veren bazı kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanname ve eki mali tablolarını hazırlarken finansman gider kısıtlamasına uymadığı, katlandıkları finansman giderlerinin mevzuat ile belirlenen kısmını kanunen kabul edilmeyen giderlere ilave etmediği tespit edildi.



2) Girişim Sermayesi Fonuna İlişkin Sınırın Aşılması



2022 mali yılına ilişkin kurumlar vergisi beyannameleri ile beyanname eki gelir tablosu ve bilançoların incelenmesi neticesinde; VUK’un 325/A maddesinde düzenlenen, kurum kazancının %10’unu ve öz sermayenin %20’sini aşamayacağı şeklindeki sınırları aşacak şekilde girişim sermayesi fonu ayrıldığı, diğer bir ifadeyle, VUK’ta belirlenen azami oranlar kapsamında yapılması öngörülen Girişim Sermayesi Fonu indiriminin, belirtilen sınırları geçecek şekilde beyan edildiği ve söz konusu tutarın, beyanname üzerinde olması gerekenden fazla gösterilerek kurumlar vergisi matrahının aşınmasına neden olunduğu tespit edildi.



3) Şüpheli Ticari Alacak Tutarlarının Üzerinde Karşılık Ayrılması



Kurumlar vergisi beyannamelerine ek mali tablolardan olan ayrıntılı bilançolarda; şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesabı, şüpheli ticari alacaklar hesabından fazla olan mükellefler bulunduğu, böylelikle kurumlar vergisi matrahlarının azaltıldığı tespit edildi.



4) Teknogirişim ve Teknokent Sermaye Desteklerine İlişkin KV İndirimlerinde Yasal Sınırların Aşılması



Teknogirişim sermaye desteği ve teknokent sermaye desteğine ilişkin olarak kurumlar vergisi mükelleflerince indirim konusu yapılan tutarların mevzuatta öngörülen parasal sınırları veya oranları aştığı tespit edildi.



5) KV Beyannamesi ve Eki Mali Tablolardaki Kâr Tutarlarının Farklı Olması



GİB elektronik tabanlı beyanname sistemine mükellefler tarafından 2022 yılında yüklenen kurumlar vergisi beyannameleri ve eki ayrıntılı bilanço ve gelir tablolarında yer alan kâr tutarlarının birbirinden farklı olduğu ancak tespit edildi.



6) Reeskont İşlemlerinde Mevzuata Uyulmaması



Bazı kurumlar vergisi mükelleflerinin, alacak senetlerini reeskont işlemine tabi tutarken borç senetlerine reeskont işlemi uygulamadıkları ve böylelikle, mükelleflerce reeskont faiz giderleri matrahta indirim olarak dikkate alınırken reeskont faiz gelirlerinin matraha eklenmediği ve vergi gelirlerinde aşınmaya neden olunduğu tespit edildi.



7) Ödenmeyen Kıdem Tazminatlarının Gider Yazılması



2022 yılına ilişkin beyanname veren bazı kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanname ve eki mali tabloları incelendiğinde; kıdem tazminatı karşılığı olarak ayırdıkları ve henüz ödemesini gerçekleştirmedikleri tutarları, Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak dikkate almadıkları, beyanname düzenlerken KKEG kısmına eklemedikleri ve bu nedenle vergi gelirlerinde aşınmaya neden olunduğu tespit edildi.



8) YMM Raporu Sunulmadan Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnasından Yararlanılması



Tam tasdik yaptırmayan bazı mükelleflerin KVK’nın 5/1-e maddesinde düzenlenen gayrimenkul satış kazancı istisnasından yararlanmasına rağmen söz konusu istisna kapsamında düzenlenmesi gereken YMM raporunu vergi idarelerine ibraz etmedikleri tespit edildi.



Şirketler ne yapmalı?



Maliye’nin önümüzdeki günlerde izah isteyeceği konular bunlar.



Şirketlerin bu konularla ilgili yaptıkları hatalı işlemleri varsa şimdiden düzeltmeleri, haklı oldukları konular varsa düzeltme yapmayarak izah yazısını beklemeleri ve sonucuna göre yargı yoluna başvurmaları gerekiyor.