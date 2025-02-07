Maliye, kasalara oturuyor! Hasılat denetimleri başladı

Maliye ekipleri birçok sektörde hasılat tespitlerine başladı.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işletmelerin kasasına oturarak günlük hasılatı tespit edeceklerini açıklamıştı.

Şimşek, hasılat ile beyan arasındaki farkın yüzde 20’yi aşması halinde mükellefi izaha davet edeceklerini belirtmişti.



Söz konusu düzenleme 1 Ocak 2025 itibarıyla resmen uygulanmaya başladı.



DENETİMLER RESTORANLARLA BAŞLADI



Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilin defterdarlığına yazı göndererek 3 Şubat-31 Temmuz arasında mükellefler nezdinde toplu hasılat ve toplu denetim çalışması yapılmasını istedi.



Bu kapsamda lokantalar başta olmak üzere çeşitli sektörlerde Maliye elemanlarının hasılat denetimine başladıkları belirtiliyor.



İlk etapta yeme-içme yerlerinde denetimlerin başladığı ifade ediliyor. İşletmelerin kasasına oturan denetim elemanları, bir yandan Z raporlarını talep ederken, diğer yandan da günlük hasılatları tespit ediyorlar.



YÜZDE 20'LİK FARKA DİKKAT!



Mükelleflerin günlük hasılatının tespiti için bir ayda üç kez olmak üzere bir takvim yılında 12 kez yoklama yapılacak.



Yoklamada tespit edilen günlük hasılatlardan aylık hasılat hesaplanacak. Aylık hasılatların toplamı, tespit yapılan ay sayısına bölünerek aylık ortalama hasılat tutarı belirlenecek.



Aylık ortalama hasılat da faaliyette bulunulan ay sayısıyla çarpılarak, toplam yıllık hasılat tespit edilecek. Bu şekilde ulaşılan rakam ile beyan edilen miktar arasındaki fark yüzde 20’den fazla olursa mükellef izaha davet edilecek.

PİŞMANLIK YARARLANAMAYACAKLAR



Uzmanlar, izaha davet edilen işletmelerin pişmanlıktan yararlanamayacağını ve ödenmeyen her ceza için gecikme zammı uygulanacağını belirtiyor.