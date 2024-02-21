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Maliye'den kira çalışması: Kira gelirini düşük gösteren ev sahibini kiracı yakalatacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira gelirlerinin tespiti ve doğru beyan edilmesini sağlamaya yönelik çalışma yürütüyor. Kira gelirlerinin doğru tespiti için kiracılardan bilgi toplanmaya başlandı. Kiracılar 1 Mart'tan itibaren "Dijital Vergi Dairesi"nden  bildirim formu doldurabilecek. Böylece beyan edilen kira gelirleri, kiracıların bildirdiği rakamlarla karşılaştırılabilecek.

Maliye'den kira çalışması: Kira gelirini düşük gösteren ev sahibini kiracı yakalatacak
Kira gelir beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? 2024 kira gelir vergisi ne kadar, bildirme nasıl hesaplanır?

Kira gelir beyannamesi ne zaman ve nasıl verilir? 2024 kira gelir vergisi ne kadar, bildirme nasıl hesaplanır?

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira çalışması çalışması başlattı.

Yapılan çalışmada 4,5 milyon konut analiz edilirken bu konutlarda potansiyel kiracılar belirlendi ve yoklama yapıldı.

Yapılan çalışmada ulaşılamayan kiracılara belirli gün ve saat verilerek gerçek kira bedelleriyle ilgili görüşme mektubu bırakılıyor.

DİJİTAL FORM İMKANI

Bakanlık, 1 Mart'tan itibaren kiracılara bilgi formlarını dijital olarak doldurma imkanı da tanıdı.

KİRA BİLDİRİM FORMU NEREDEN VE NASIL DOLDURULUR?

Gelir İdaresi Başkanlığı dün yaptığı duyuru ile görüşme mektubu bırakılan kiracıların kira ödemelerine ilişkin bildirimlerini vergi dairesine gitmeden internetten yapabilmelerinin yolunu açtı.

Dijital Vergi Dairesi uygulamasında yer alan Bildirim Formu doldurularak da bildirim yapılabilecek. 

Kiracılar, eğer Dijital Vergi Dairesine abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yapacak ve forma ulaşabiliyor.

e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlanabiliyor. Uygulamaya girildiğinde "Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz." ifadesi görülüyor.

BAKAN ŞİMŞEK: TESPİTLER YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise konuya ilişkin geçen günler açıklama yapmış ve "Tapu ve nüfus verilerinin incelenmesi sonucunda,kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4,5 milyon konut analiz ediliyor; kiralık olarak tespit edilen adreslerde fiili tespitler yapılacak." ifadelerini kullanmıştı.

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