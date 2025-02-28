Maliye’nin gönderdiği kira SMS’i ne anlama geliyor?

2024 yılında 33 bin TL’nin üzerinde kira geliri elde edenlerin ise, 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında verecekleri yıllık gelir vergisi beyannamesi ile bu gelirlerini beyan etmeleri gerekiyor. Bu beyanlar üzerine tahakkuk eden gelir vergisinin ise tamamını peşin veya birisi Mart ayında diğeri ise Temmuz ayında olmak üzere 2 eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunuyor. Buraya kadar herhangi bir sorun yok! 2024 yılında ciddi kayıt dışı denetim yapıldı! Özellikle kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında 2024 yılında sahada 1,1 milyon "kayıt dışı denetim" gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 7,4 milyar TL ceza kesildi, 132,5 milyar TL kayıt dışı hasılat için mükelleflerden izahat istenildi. 425 bin kiracılı konutta yoklama yapıldı! Şimdi sıkı durun, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2024 yılında kiracılı 425 bin konutta yoklama yapıldı ve kira geliri elde ettiği halde 376 bin yeni mükellefin beyanname vermesi sağlandı.

Kiracılı konutlarda denetimler 2025 yılında da yapılacak!



Evet, 2024 yılında kiracılı konutlarda yapılan yoklama işlemleri, 2025 yılında da yapılacak, kira geliri elde ettiği halde gelir vergisi beyannamesi vermeyenler tespit edilecek ve bunlara muhtelif cezalar uygulanarak beyannamelerini vermeleri sağlanacak.



Mart ayına çok az kala bilgilendirme mesajları gelmeye başladı!



Maliye, 2024 yılında kira geliri elde ettiğini tespit ettiği binlerce vatandaşa bilgilendirme mesajı göndererek, kira gelirlerini 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında beyan etmeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Gelen mesaj şu şekilde:



“Değerli Mükellefimiz, Başkanlığımız verilerine göre, 2024 yılında gelir vergisine tabi konut kira geliri elde ettiğiniz tespit edilmiştir.

2024 yılına ilişkin gelir vergisi beyannameleri 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında verilecektir. Kira gelirine ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamenizi, Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya Hazır Beyan Sistemi (hazirbeyan.gib.gov.tr) üzerinden hızlı, kolay ve güvenilir bir şekilde verip, verginizi banka ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.”



Maliye’nin uyarı mesajı panikletti!



Maliye’den gelen bu kira vergisi mesajı, mesaj gelen tüm vatandaşları panikletti.



Paniğin nedeni ise, mesaj gönderilen vatandaşların büyük bir kısmının, kira geliri elde etmedikleri halde bu mesajın gelmiş olması! Vatandaşlar bu konuda oldukça hassas, mesajın geldiği saatten itibaren hummalı bir şekilde Maliye’ye, meslek mensuplarına ve basına ulaşarak, böyle bir kira gelirlerinin olmadığını belirterek, nasıl hareket edeceklerini ve nereye itirazda bulunacakları konusunda bilgi almaya çalıştı/çalışıyor!

Maliye neden SMS mesajı gönderdi?

Maliye, 2024 yılında yaptığı tespit ve denetimlerin verdiği tecrübeye dayanarak, bankacılık sistemini kullanarak yapılan “kira ödemesi”, “diğer kira ödemesi” ve dekont açıklaması bulunmayan ve tutarı toplamda 2024 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 33 bin TL’yi aşan havale ve EFT’leri sistemden çekerek, bu kişilere mesaj yoluyla uyarıda bulundu!



Maliye'den uyarı mesajı alan ne yapacak?



Vatandaş öncelikle Maliye’den gelen mesajdaki verilere ulaşacak ve doğruluğunu tespit edecek.



Peki, ama nereye ve nasıl itiraz edecek?



Maliyenin mesajını itiraz nasıl yapılacak?



Birinci Yol: Vatandaş kullanıcı kodu ve şifresi varsa bununla yoksa e-devlet şifresiyle doğrudan dijital vergi dairesine giriş yapacak. Daha sonra sırasıyla Hazır Beyan Sistemi- Gelirlerim ve Kesinti Bilgilerim- Adıma Yapılan Kira Ödemeleri ve Kesintileri bölümünden 2024 yılı seçilip listelenecek ve Maliye’nin yaptığı tespitlere ulaşılacak.



Eğer bu bilgilerde hata varsa yani gelen ödeme kira geliri değilse, bu defa aynı menüde İşlemlerim- Açıklama Yapmak İstiyorum-Açıklama Giriş ve Görüntüleme - Hangi Yıl için açıklama yapmak istiyorsunuz (2024 seçilecek)- Adıma Yapılan Kira Ödemelerine İlişkin Açıklama- Hesabıma Gönderilen Tutar Kira Ödemesi Değildir sekmesi işaretlenecek - Ayrılan bölüme doğru açıklama yazılacak - Kaydet butonuna basılacak, sistem otomatik olarak vergi dairesine gönderecek.



İkinci Yol: Bu yol zorsa, dijital vergi dairesinden - Dilekçelerim - Yeni Dilekçe Oluştur- Genel Amaçlı Dilekçe seçilerek ayrıntılı açıklama yapılarak, sistem üzerinden başvuruda bulunulacak.



Ya da vatandaş hiçbir şey yapmayıp beyan dönemi olan Mart ayından sonra vergi dairesinden yazı gelmesini bekleyecek, yazıyı aldıktan sonra ise verilen süre içerisinde izahta bulunup, gerekli bilgi ve belgeleri verecek.



Maliye neden SMS mesajı gönderdi?



Maliye, bankalardan yapılan havalelerde "diğer" seçeniğini kira geliri olarak ele aldı. Maalesef mesaj gelmesine neden olan hataların bir kısmı vatandaşın kendisinden kaynaklanıyor. Vatandaş banka masrafı ödememek için kira dışındaki bazı ödemelerini “kira ödemesi”, “diğer kira ödemesi” sekmelerini işaretleyerek bankacılık sistemi üzerinden gönderiyorlar. Maliye’yi hataya düşüren nedenlerden birisi bu. Kimisi de, açıklama kısmına yanlışlıkla “kira ödemesi” yazıyor. Ayrıca şifreli ibareleri seven bir toplum olduğumuz için Maliye, “gün parası”, “borç”, “aktarma”, “diğer” vb. şeklinde açıklamaları da kira ödemesi kapsamında değerlendiriyor.



Maliye'ye itiraz dilekçesi nasıl verilir?



Uyarı mesajı alan binlerce vatandaşın Maliye’ye itiraz dilekçesi vermesi bekleniyor. Eğer yapılan işlem kira geliri veya başka bir ticari faaliyetten kaynaklanıyorsa da, Maliye'nin tarif ettiği yollarla Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden beyan verilmesi, eğer internet ile işlem yapılamıyorsa vergi dairelerine giderek gelir beyanında bulunmaları gerekiyor. Bu itiraz ve beyanların 1 Mart – 2 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılması gerekiyor.



İstisna hakkınızı kaybetmeyin!



Hemen belirtelim; konutlardan elde edilen kira gelirleri süresinde beyan edilmez veya eksik beyan edilirse, 2024 yılı için belirlenen 33 bin TL’lik istisnadan yararlanılamıyor. Ancak, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabiliyor.