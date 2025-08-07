Malpraktis sigortasında teminat tutarları artırıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (malpraktis sigortası) kapsamında hekimlerin ve diş hekimlerinin hukuki risklerine karşı sağlanan finansal korumasını artırıldığını açıkladı.

Yeni düzenlemeyle birlikte teminat limitleri ve prim tarifesi yeniden belirlendi.

RİSK GRUBUNA GÖRE TEMİNAT ARTIŞI

“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ekinde yapılan değişiklikle, risk gruplarına göre uygulanacak azami teminat tutarları şöyle güncellendi:

I. Risk Grubu için: 1.000.000 TL

II. Risk Grubu için: 2.000.000 TL

III. Risk Grubu için: 3.000.000 TL

IV. Risk Grubu için: 4.000.000 TL

Prim tarifesi de yeni teminatlara paralel olarak revize edildi.

YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 1 KASIM 2025

Güncellenmiş teminatları içeren poliçeler, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren sigorta şirketleri tarafından sunulmaya başlanacak.

Söz konusu sigorta, sağlık meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri tıbbi kötü uygulamalardan doğan maddi zararlara karşı koruma sağlıyor.