Malpraktis sigortasında teminat tutarları artırıldı
Hekim ve diş hekimleri için zorunlu olan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Mali Sorumluluk Sigortası’nda teminat tutarları risk gruplarına göre 1 ila 4 milyon TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme 1 Kasım 2025’te yürürlüğe girecek.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (malpraktis sigortası) kapsamında hekimlerin ve diş hekimlerinin hukuki risklerine karşı sağlanan finansal korumasını artırıldığını açıkladı.
Yeni düzenlemeyle birlikte teminat limitleri ve prim tarifesi yeniden belirlendi.
RİSK GRUBUNA GÖRE TEMİNAT ARTIŞI
“Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” ekinde yapılan değişiklikle, risk gruplarına göre uygulanacak azami teminat tutarları şöyle güncellendi:
I. Risk Grubu için: 1.000.000 TL
II. Risk Grubu için: 2.000.000 TL
III. Risk Grubu için: 3.000.000 TL
IV. Risk Grubu için: 4.000.000 TL
Prim tarifesi de yeni teminatlara paralel olarak revize edildi.
YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 1 KASIM 2025
Güncellenmiş teminatları içeren poliçeler, 1 Kasım 2025 tarihinden itibaren sigorta şirketleri tarafından sunulmaya başlanacak.
Söz konusu sigorta, sağlık meslek mensuplarının mesleki faaliyetleri sırasında karşılaşabilecekleri tıbbi kötü uygulamalardan doğan maddi zararlara karşı koruma sağlıyor.
