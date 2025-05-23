Manavgat’ta deniz kenarındaki otel satılıyor! Teminatı 65 milyon lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Antalya'da bulunan taşınmazı satışa çıkardı.

ÖİB'in ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya/Manavgat/Çolaklı 870 ada 2 ve 3 parsel numaralı toplam 21.824,47 m2 yüzölçümlü taşınmazlar ve üzerinde yer alan yapı/yapılar (bir bütün halinde) satılacak.

İhalede geçici teminat bedeli 65 milyon TL olarak belirlendi.

18 Haziran 2025 tarihinde yapılacak ihale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle “pazarlık” usulü ile gerçekleştirilecek.

İhale pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.