Mandalina hasadı buruk başladı: Bahçeden markete fiyat 3 kat artıyor

Mandalinada verim yarı yarıya azaldı.



Hava sıcaklığı tarımsal ürünleri etkilemeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden Adana'da mandalina hasadı buruk başladı.



Kentte geçen yıl 1 milyon ton mandalina toplanmıştı. Bu yıl bu rakamın 500 bin tona ineceği düşünülüyor.



Adana'da 379 bin dönümlük alanda mandalina yetiştiriliyor. Şu an erkenci cins mandalinalar hasat ediliyor.



Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Şu an fiyatlar iyi ama narenciyeden verim alamadığı için çiftçinin yüzü gülmüyor. Yine para kazanamayacak çiftçi." dedi.



Mandalinanın kilosu bahçede 15 lira ile 18 liradan alıcı buluyor. İlerleyen günlerde bu fiyatın 20 lirayı aşması bekleniyor.



Mandalina market ve pazarda ise 40 liradan satılıyor.