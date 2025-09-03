Marilyn Monroe'nun evi yıkılmayacak

Oyuncu Marilyn Monroe'nun son evinin yıkımı yargıcın kararıyla durduruldu.



Geçtiğimiz hafta yapılan duruşmanın ardından bir yargıç, Los Angeles şehrinin yönetimi lehine karar verdi, ancak verdiği kısa yazılı kararda gerekçesi açıklanmadı.



Monroe yıllar önce Brentwood bölgesindeki evi satın almış ve 1962'de aşırı dozda barbitürattan ölmeden önce altı ay orada yaşamıştı. O zamandan beri evin birçok sahibi oldu. 2023 yılında, Cleveland'ın önde gelen bir emlak geliştiricisinin kızı olan Brinah Milstein ve reality şov yapımcısı Roy Bank tarafından 8,35 milyon dolara satın alındı.



İKİ EV BİRLEŞTİRİLMEK İSTENDİ



Yan komşuları olan çift, iki mülkü birleştirmeyi planlamış ve başlangıçta yıkım izni almıştı. Ancak korumacılar, belediye yetkililerini yapının korunması gerektiğine ikna etti.



Çiftin avukatı yorum talebine hemen yanıt vermedi.