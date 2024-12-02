Market fiyatları yükseldi: Patlıcan ilk sırada

Kasım ayında markette 42 ürünün 38’inde fiyatlar arttı. Yalnızca 4 üründe fiyatlar düştü.



Markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 69 ile patlıcan oldu.



Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), kasım ayı market araştırmasının sonuçlarını paylaştı.



Araştırmaya göre, markette fiyatı en çok artan ikinci ürün yüzde 47,5 domates olurken, onu kurusoğan ve karnabahar takip etti.



Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 17,2 ile portakal oldu. Onu yüzde 4,4 ile limon, yüzde 3,2 ile tavuk eti izledi.



Kasım ayında, üreticide 34 ürünün 20’sinde fiyat artışı olurken 7’sinde fiyat düşüşü görüldü. 7 üründe ise fiyat sabit kaldı.



Üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 17,5 ile limonda görüldü. En çok fiyatı artan ürün ise yüzde 153,4 ile karnabahar oldu.



Araştırmaya göre, kasım ayında da üretici ve market fiyatları arasındaki makas açıldı.



Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla olduğu ürün yüzde 253,7 ile limon oldu.



TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, zeytinyağı piyasasında durgunluk görüldüğünü belirterek, "Talepteki azalma nedeniyle fiyat düşüşü yaşandı." dedi.