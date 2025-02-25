Market harcamasında yüzde 160 artış

Haber: Tuana Çiftçi



Gıda enflasyonu Türkiye'de son yıllarda yükselişte. Bu durum harcamalarda da birinci sıraya gelmesine neden oldu.



Paketli tüketimde her 100 liranın 83'ü gıda ve içecek alışverişine gidiyor.



2024’te hanelerin hızlı tüketim ürünleri harcaması, geçen yıla göre yüzde 67 artış gösterdi.



Veriler; paketli gıda, içecek, kişisel bakım ve temizlik ürünlerini içeren "Hızlı Tüketim Ürünleri" raporunda yer aldı.



88 LİRAYDI

Pazarlama ve Kamuoyu Araştırmaları Global Uzmanı'nın (İPSOS) rapora göre ortalama sepet büyüklüğü 2022'de 88 liraydı. 2023’te yüzde 72 zamlanarak 152 TL’ye ulaştı. 2024 yılında ise bu rakam 229 TL’ye çıktı.



Bu verilere göre, vatandaşlar 2022’ye kıyasla yüzde 160 daha fazla harcama yapmak zorunda kaldı.



Temel ürünler arasında yer almayan çikolata, bisküvi, gazlı içeçekler gibi ürünler bu yıl daha fazla satın alındı.



Gıda tüketim harcamalarını sırasıyla kişisel ve ev bakım ürünleri takip etti.

