Market poşetlerine zam gelecek mi? Bakanlıktan açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirilmişti.



5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılan plastik poşetlere zam geleceği iddia edildi.

ZAM GELECEK Mİ?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı, spekülasyonlara ilişkin açıklama yaptı.



İddiaların gerçeği yansıtmadığının altının çizildiği açıklamada, "Bakanlığımızda 21 Kasım'da gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında sektör temsilcilerinin görüşleri alınmış, konuya ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir. Komisyonumuz poşet fiyatıyla ilgili henüz bir rakam belirlememiş, toplantıda iddia edilen fiyat gündeme gelmemiştir." denildi.