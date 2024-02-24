Marketlerde sucuğun kilosu bin liraya dayandı

Markalı ürünler ile bu ürünlerin satıldığı marketlerin işletme maliyeti, nakliye, işçilik gibi fiyatı yükselten unsurların olduğunu göz önünde bulundurduklarını belirten Yağmur, bunlara rağmen yine de makasın bu kadar yüksek olmaması gerektiğini savundu.



Kasap sucuğunun en güvenilir şekilde kasaplardan alınabileceğine dikkat eken Yağmur, “Tüketicilerimiz etini, yağ ve baharat oranını belirleyip kasaplarda kendi gözleri önünde hazırlatıp sucuğunu afiyetle tüketebilir. Kasabın en büyük denetçisi halktır. Kasap sucuğunun ortalama fiyatı 400-450 lira. Daha ucuza satanlar da var ki bunlar hileye çok açık ürünler. Baharat ağırlıklı olduğu zaman tüketen bunun ne olduğunu bile kolayca anlayamaz. Bu nedenle 100 liraya bile satan olsa zarar etmez. Yüksek fiyatlarda satışlar olduğunu da görüyoruz. Adana’da bin liraya kasap sucuğu yoktur ama bizim 400 liraya sattığımız kemiksiz etin marketlerde 700 liraya satıldığını göz önünde bulundurursak sucuğun yüksek fiyatlara satılmasına da şaşırmıyoruz." dedi.

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