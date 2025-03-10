Marketlere yeni soruşturma: Hisseleri çakıldı

Rekabet Kurumu, gıda perakende sektöründeki çeşitli teşebbüs ve tedarikçiler hakkında soruşturma başlattı.

BİM'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından aralarında şirketimizin de bulunduğu çeşitli perakende şirketleri ve tedarikçilerine yönelik iki soruşturma açıldığı tarafımıza bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, "Rekabet Kurumu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin ihlal ettikleri, cezai yaptırım ile karşı karşıya kaldıkları ve kalacakları şeklinde yorumlanamaz." ifadeleri kullanıldı.

Şirket, gelişmelerin sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kamuoyu ile paylaşılacağını duyurdu.

Şok, Migros ve Carrefoursa'dan da KAP'a yapılan açıklamalarda, aralarında kendi şirketlerinin de yer aldığı bazı perakendeci, tedarikçi/üretici teşebbüsler hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

MARKET HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Açıklamanın ardından market hisselerinde sert düşüşler yaşandı. BIST ticaret endeksi, yüzde 5'e yakın düşüşle işlem gördü

BİM payları, yüzde 4,33 düşüşle 530,50 liradan işlem gördü.



ŞOK Marketler hisseleri yüzde 2 oranında düşüşle 39,52 liradan el değiştirdi.



Migros'ta ise kayıp yüzde 4'ü aştı ve 533 liradan fiyatlandı.

REKOR CEZA KESİLMİŞTİ

Rekabet Kurumu, mart ayının ilk haftasında BİM'e 1,3 milyar lira para cezası ile rekor ceza kesmişti.

Cezanın nedeni yönetici kademesindeki bir çalışanın iş cihazından veri sildiğinin tespit edilmesi olarak açıklanmıştı.

BİM, söz konusu ceza için Rekabet Kurumu'na itiraz etmişti.

