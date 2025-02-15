Marketlerin ardından sıra restoranlarda! Fiyat uygulaması geliyor

Fahiş fiyatlarla mücadele için sıra restoranlara geliyor.



Marketlerin fiyat oyunlarını ortaya çıkaran "Market Fiyatı" uygulamasının ardından restoranlar için de harekete geçiliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı "marketfiyati.org.tr" platformunu kullanıma açmıştı.



Vatandaşların 50 bine yakın ürünü karşılaştırmasına fırsat veren platform, kısa sürede büyük ilgi gördü. 3 günde 1 milyondan fazla tekil ziyaretçiyi ağırlayan platformda milyonlarca ürün karşılaştırması yapıldı.



Platformda A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Tarım Kredi ve ŞOK gibi zincir marketlerin aynı ürüne uyguladıkları iki kata varan fiyat farkları ifşa oldu.



BAKAN KACIR'DAN AÇIKLAMA



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, benzer bir uygulamanın restoranlar için de hayata geçirilebileceğini söyledi.



CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Kacır, "Restoranlarla ilgili de böyle bir adım atılabilir. Konuşuyoruz. Bir restorana gidince anca kapıya kadar gittiğinizde fiyatları görebiliyorsunuz. Halbuki dijital imkanlar çok yaygın. Biz bu dijital imkanları ne kadar vatandaşımıza sunarsak o kadar iyi olur. Böylece fırsatçıları da ortaya koyarız. Bizim bu attığımız adım hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik bir adım. Dolayısıyla biz bu adımları sıkılaştıracağız." ifadelerini kullandı.



Bunun tek başına enflasyonu düşürecek bir olay olmadığını vurgulayan Kacır, "Bu adımlar adil ve rekabete imkan tanıyan adımlar, enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacaktır. Vatandaşımızın beklentisini sağlayacak adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.