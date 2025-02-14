Marketlerin fiyat oyunu: Aynı ürünü iki katına satıyorlar

Fahiş fiyatlarla mücadele için yeni bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, market fiyatlarının karşılaştırıldığı "marketfiyati.org.tr" platformunu kullanıma açtı.



Vatandaşlar, uzun süredir marketlerin fahiş zamlarından şikayet ediyordu. Artık söz konusu platform üzerinden zincir marketlerdeki ürün fiyatları karşılaştırılabiliyor.



50 bine yakın ürün fiyatının yer aldığı platform ile fiyat oyunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.



Tüketiciler, site üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, temel gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünleri başta olmak üzere birçok ürünün fiyatını anlık olarak sorgulayabiliyor.



Seçilen ürünün en uygun fiyatının hangi markette bulunduğu da görüntülenebiliyor.

AYNI ÜRÜNE İKİ KAT FİYAT



Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre uygulama tüketiciler için büyük kolaylık sağlarken, marketler arasındaki fahiş fiyat artışlarını da ortaya çıkarttı.



Aynı semtte iki farklı marketin aynı ürünü iki kat fazla fiyata sattığı belirlendi. Bir zincir markette X markalı temizlik ürününü fiyatı 129 lira iken, aynı semtte hizmet veren bir başka zincir markette aynı ürünün fiyatının 265 lira olduğu görüldü.

