Markette yemek kartına limit iddiası: Bakanlık kaynakları yalanladı

Basında yer alan haberlerde yemek kartlarına marketlerde günlük 158 lira harcama limiti uygulanacağı ve 3 bin 476 liralık bir tavan olacağı savunuldu.



Bakanlık kaynakları, vergi mevzuatında hiçbir zaman 158 liralık bir tutarın söz konusu olmadığını duyurdu.



Konu ile ilgili daha önceki düzenlemelerin de çalışanların kart kullanımıyla ilgili olmadığı, işverenlerin vergi ödemeleriyle ilgili teknik konular olduğu ifade edildi.



Alışverişlerde aylık ve günlük limitler olmadığı belirtildi.