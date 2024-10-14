Marmarabirlik bir kilogram zeytinin üretim maliyetini açıkladı

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, zeytinde hasat mevsiminin başlamasına sayılı günler kala yoğun bir saha çalışması yapan Marmarabirlik, 1 kilogram zeytinin hasat dönemine kadar üretim maliyetini hesapladı.



Maliyet hesaplamalarında, 10 dönüm ve 250 ağaç üzerinden düşünüldüğünde ve değerlendirme yapıldığında, gübreleme bedeli 19 bin 800 lira, budama 25 bin lira, ilaçlama 26 bin lira, sulama 20 bin lira, akaryakıt 25 bin lira, hasat 99 bin lira, amortisman da 10 bin lira olarak belirlendi.



Masraflar toplamının ise yüzde 45 üzerinden faiz gideri 48 bin 800 olmak üzere, 1 kilogram zeytinin ortalama maliyeti toplamda 34,20 lira olarak tespit edildi.

10 dönüm zeytinlik için toplam gider ise 273 bin 600 lira oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, geçen yıla oranla ağaç başına verimlilik artışının yüzde 100 olduğunu bildirdi.



Asa, İznik ve Orhangazi'de ise ağaç başına verimliliğin yüzde 200 olduğunu belirterek, "Ürün alım fiyatlarımızı 2022-2023 yılında yüzde 160, 2023-2024 yılında yüzde 145, toplamda yüzde 305 oranında artırarak üreticimize destek olduk. Ağaç başına verimlilik arttıkça kilogram başına maliyet düşer.

Ortalama alım fiyatı kalibreden kaynaklı aşağı düşse de ağaç başına verimlilik sebebiyle gelir artmış olur. Bu yılki hesaplamalara göre de dönüm başı ortalama verimi 800 kilogram olarak değerlendiriyoruz. Tüm masrafları hesapladığımızda 1 kilogram zeytinin maliyetinin de 34,20 lira olduğunu tespit ettik." ifadelerini kullandı.



"ZEYTİNİN MALİYETİ ÜZERİNDEN PİYASADA OLUMSUZ ALGI OLUŞTURULMAK İSTENİYOR"



Piyasada maliyet hesaplarıyla ilgili oluşturulmak istenen spekülasyonlara yönelik zeytin üreticilerini uyaran Asa, şöyle devam etti:



"Zeytinin kilogram maliyeti üzerinden piyasada olumsuz algı oluşturulmak isteniyor. Çok basit bir hesap yapmak gerekirse zeytin az olunca ağaç başına verimlilik az olur, dönüm başı maliyeti yüksek olur. Zeytin çok olunca ağaç başı verimlilik artar, dönüm başına maliyet de azalır. Haliyle 1 kilogram zeytinin maliyeti de düşer. Bu mantık ve hesaplama herkes tarafından iyi bilinmektedir.

Ağaç başına alınacak verimi belirtmeden, kaç dönüm üzerinden hesap yapıldığı belirtilmeden yapılan maliyet açıklamaları gerçekle örtüşmez. Marmarabirlik teknik ekiplerimiz tarafından sahadan aldığımız verileri değerlendirerek bir maliyet hesabı ortaya koyar ve üreticiyi mağdur etmeyecek politikalarla hareket ederiz."



"BU YIL GELEN REKOLTE BEYANI 96 BİN TONA ULAŞTI"



Manipüle edilen rakamlarla üreticiye zarar verilmek istenildiğini dile getiren Asa, şunları kaydetti:



"Sözde, geçtiğimiz yıl dönüm başı verimliliği 500 kilogram olarak açıklayanlar, bu yıl bu rakamı 750 kilogram olarak belirlemiş. Oysa üreticilerimizin tamamı geçtiğimiz yılın iki katı ürün elde ettikleri verisini bizimle paylaştı. Yapılmaya çalışılan spekülatif açıklamalarla üreticiye 2018 yılını yaşatmaya çalışıyorlar. 2018 yılında Marmarabirlik'in 8 liraya aldığı 250 kalibre zeytini tüccar 4 liraya almıştı.

Ağaç başına verimliliğin yüksek olduğunu geçtiğimiz günlerde açıkladığımız rekolte beyan miktarıyla kamuoyuna sunduk. Geçtiğimiz yıl bütün kooperatiflerden gelen rekolte beyanı 44 bin 864 tonken, bu yıl gelen rekolte beyanı bugün itibarıyla 96 bin tona ulaştı. Bu da geçtiğimiz yıla göre verimliliğin yüksek olduğunun bir ispatıdır."