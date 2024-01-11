Marmara'daki fırtına balık fiyatlarını da vurdu

Hafta başından beri soğuk havanın etkisi hissedilmeye başladı.



Denizlerde birkaç gündür görülen fırtına nedeniyle balıkçılar avlanmaya çıkmakta zorlandı. Avlanmanın az olması balık fiyatlarını da yükseltti.



Geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi bugün 200 liradan satılıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda tezgahlarda çeşitin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Mezgitin kilosu 250 liradan, çinakop 400-500 liradan, tekir 400-500 liradan, istavrit 150 liradan satılıyor.



Fırtınanın balık tezgahlarına olumsuz etkisinin olduğunu aktaran balıkçı Savaş Düzenli, "Marmara’da fırtına olduğu için avlanmada sorunlar yaşandı. Karadaki rüzgar ile denizlerdeki rüzgar çok farklı. Balıkçılar denizlere açılamayınca tezgahlarda bolluk göremedik. Tezgahlarda çeşit var, fakat fiyatlar pahalı. Hamsi geçen hafta 100 lirayken bu hafta 200 liraya kadar çıktı." dedi.



Balıkçı Samet Balyemez ise "Şu an vatandaşlar hamsi, istavrit, çupra ve levreğe talep gösteriyor. Hava şartları nedeniyle geçen hafta olan bolluk bu hafta yok. Havalar soğuyunca balıklar yağlanır, lezzetlenir. Balık tezgahlara az geliyor havaların düzelmesiyle daha çok gelmesini bekliyoruz. Balık bollaştıkça fiyatlar da düşecektir." diye konuştu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin