Marmaris Belediyesi'nden Kızılbük'e iki kat ceza: Sinpaş 104 milyon lira ödeyecek

Uzun süredir tartışmalara konu olan Kızılbük'teki devremülk inşaatına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Marmaris Belediyesi’nin Kızılbük'ün inşaatına kestiği 59,6 milyon liralık idari para cezası geçen ay mahkemeden döndü. Muğla İdare Mahkemesi, cezayla ilgili iptal kararı verdi. Karar üzerine 59,6 milyon liralık ceza kaldırıldı.

Belediye, idari para cezasını yeniden değerlendirerek 104,7 milyon lira olarak uygulanmasına karar verdi.

Kızılbük GYO, şirketin Muğla İdare Mahkemesi'ne dava açma hakkının bulunduğunu ve idari para cezasının iptali amacıyla tüm hukuki hakların kullanılacağını belirtti.



2024 RUHSATI İPTAL EDİLDİ Mİ?



Sinpaş GYO, proje ile ilgili mahkemenin 2021 yılına ilişkin yapı ruhsatlarını iptal ettiğini belirtti. Projenin inşai süreçlerinin devamını sağlayan 2024 tarihli inşaat ruhsatlarına ilişkin herhangi bir iptal kararı bulunmadığını duyurdu.



Marmaris Belediyesi ise 2024 yılında verilmiş olan tadilat yapı ruhsatlarının da iptal edildiğini açıkladı.



Şirket, Marmaris Belediyesi'nin uyguladığı işlemin mahkeme kararına göre değil, keyfi olarak resen yapılan bir işlem olduğunu iddia etti.



CHP'DEN KOMİSYON ADIMI



İnşaatın betonlaşma yaratarak çevreye zarar verdiği gerekçesiyle uzun süredir hukuki yollarla mücadele eden çevreci grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüştü.



CHP, konu ile ilgili bir komisyon kurulmasına ve gerekli adımların atılmasına karar verdi.



BELEDİYE BAŞKANI ZABITALARLA OTELE GİTMİŞTİ



Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, faaliyetlerin devam ettiği inşaat alanına zabıta ekipleriyle birlikte baskın gerçekleştirmişti.



Belediye ekipleri, yasağa rağmen şirketin inşaata devam ettiği gerekçesiyle para cezası uygulanmasına karar vermişti.

