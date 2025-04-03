Mart ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Mart ayı enflasyon verileri açıklandı ( 2025 TÜİK Mart ayı TÜFE kararı)
Mart ayı enflasyonu son dakika belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini paylaştı. Enflasyon verileri ev, işyeri sahipleri, kiracılar, memur ve emeklinin gündeminde yer alıyor. Kira artış oranları enflasyona göre belirlenirken benzer şekilde yılda iki kez artış gösteren memur ve emekli zam oranları da enflasyona göre belirleniyor. Mart ayı enflasyonuyla birlikte 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Peki Mart ayı enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mart ayı enflasyon verileri açıklandı. Ev sahibi ve kiracılar ise enflasyona odaklandı. Kira zamlarına etki eden enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, 2025 Mart enflasyon açıklaması hakkında bilgiler...
MART AYI ENFLASYONU YÜZDE KAÇ OLDU?
Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile beklentilerin altında geldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.
Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.
TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.
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