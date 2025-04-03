Mart ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamını açıkladı



Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,46 ile yükseldi. Yıllık enflasyon ise yüzde 38,10'a geriledi.



Ekonomistler, mart ayında enflasyonun yüzde 2,87 artacağını öngörüyordu.



Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık enflasyon göstergesi yüzde 51,26 olarak gerçekleşti.



EN YÜKSEK KATKI GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN



Mart ayında en yüksek artışın yaşandığı harcama grubu yüzde 4,94 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Ulaştırmada yüzde 0,25 ve konutta yüzde 2,10 artış yaşandı.



Mart ayında enflasyona en yüksek katkı 1,23 puanla gıda ve alkolsüz içeceklerden geldi. Ulaştırma yüzde 0,04 ve konut yüzde 0,33 oranında aylık değişime etki yaptı.



Mart ayında yıllık olarak en yüksek artış yüzde 80,42 ile eğitim grubunda gerçekleşti. Eğitimi yüzde 68,63 ile konut ve yüzde 46,74 ile alkollü içecekler ve tütün grubu izledi.



ÇEKİRDEK GÖSTERGELER YÜKSELDİ



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın dışarıda bırakılarak hesaplanan özel kapsamlı B TÜFE göstergesi, aylık periyotta yüzde 1,30 yükseldi. Martta çekirdek enflasyon yıllık yüzde 36,99 olarak gerçekleşti.



Üretici fiyatları (Yİ-ÜFE) ise mart ayında yüzde 1,88 arttı. Yİ-ÜFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 yükseldi.