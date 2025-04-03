Mart ayı enflasyonu bugün açıklanıyor

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,87 arttığını tahmin ediyor.



Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,87), bir önceki ay yüzde 39,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 38,66'ya gerileyeceğini öngören ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi mart ayı itibarıyla yüzde 30,62 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olmuştu.

