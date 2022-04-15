Mart ayı konut satışı istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Martta satılan konut sayısı şubat ayına göre de yüzde 37,5 arttı. Şubatta 97 bin 587 konut satılmıştı.



Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6 pay ile İzmir izledi.



Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konutla Ardahan, 82 konutla Bayburt ve 103 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.



Konut satışları ocak-mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞININ PAYI YÜZDE 28,6 OLDU

İlk el konut satış sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 olarak tespit edildi. İlk el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 oldu.



Martta ikinci el konut satışları yıllık bazda yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833'e yükseldi. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,4 olarak belirlendi. İkinci el konut satışları ocak-mart döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23,5 artarak 225 bin 626'yı buldu.



YABANCILARA SATIŞ



Yabancılara yapılan konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 yükselişle 5 bin 567'ye çıktı. Geçen ay toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu.



Yabancılara konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışıyla İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 1434 konut satışıyla Antalya, 347 konut satışıyla Ankara izledi.



Martta ülke uyruklarına göre en çok konut satışı 784 adetle İran vatandaşlarına yapıldı. Bu ülke vatandaşlarını sırasıyla 741 konutla Irak, 547 konutla Rusya vatandaşları izledi.