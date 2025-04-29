Mart ayı işsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı.

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,6 olarak tahmin edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 49,2 oldu.

İSTİHDAM SAYISINDA ARTIŞ

İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı mart ayında bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9 olarak gerçekleşti.