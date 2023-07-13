Martı, New York Borsası'nda gong çalacak

Bugün New York Borsası'nda açılış gongunu Martı çalacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Martı'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO)

Oğuz Alper Öktem yönetim ekibiyle birlikte dünyanın en büyük borsasının açılış gongunu çalmak üzere bugün TSİ 16.30'da balkonda olacak.

Hisseleri MRT koduyla işlem görmeye başlayan Martı'nın bugün katılacağı seremoniyle Türk bayrağı da New York Borsası'nda (NYSE) dalgalanacak.

New York Borsası ayrıca kuruluşundan dört yıl sonra New York Borsası'nda hisseleri işlem gören Türkiye'nin en genç teknoloji girişimi olarak tarihe geçen Martı onuruna bir dizi kutlama etkinliği düzenleyecek.

New York Borsası üst yöneticileri tarafından ağırlanacak olan Öktem, 231 yıllık Borsanın anı defterini imzalayacak ve plaket alacak. Martı onuruna ayrıca New York Borsası tarafından ABD ve Türk iş dünyası temsilcileri ile uluslararası yatırımcıların katılımıyla bir de davet verilecek.



MARTI HALKA ARZDAN YAKLAŞIK 60 MİLYON DOLAR KAYNAK YARATTI

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye'nin "tek" ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak yaratmak için New York Borsası'nda halka açılmaya karar vermişti. Martı, halka arzdan yaklaşık 60 milyon dolar kaynak yarattı.



Martı'nın dünyanın önde gelen şirketlerinin işlem gördüğü New York Borsası'nda işlem görmesinin Türk teknoloji (start-up) girişimlerinin dünya ligine yükselebilmesinin de yolunu açması bekleniyor.



Halka arz etkinlikleri için ABD'ye gitmeden önce çalışanlarına hitaben bir mesaj yayımlayan Oğuz Alper Öktem, uzun ve çetin bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını aktardı.



Mesajında borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını bildiren Öktem, "Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer yaratmanın peşinde olacağız. Ve göreceksiniz ki, orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız. Şimdi bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım." ifadelerini kullandı.

