Martı Otel'in patronlarına ceza kesildi

Yatırımcıların merakla takip ettiği Sermaye Piyasası Kurulu bülteni yayımlandı ve Martı Otel İşletmeleri şirketinin yönetici ve ortaklarına ceza kesildi.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Pakize Oya Narin ve yönetim kurulu başkan yardımcısı Nurullah Emre Narin'e, pay satış bilgi formu hazırlanmadan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanmış pay satış bilgi formu ilan edilmeksizin şirket paylarının Borsa İstanbul'da satışa konu edilmesi nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği’nin 27'nci maddesi, VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7'nci maddesinin üçüncü fıkrası ve Kurul Karar Organı’nın 14.02.2023 tarih ve 9/178 sayılı İlke Kararı gereğince ayrı ayrı olmak üzere 8 milyon 878 bin 298 lira 7 kuruş ceza kesildi. İki şirket ortağı ve yöneticisine toplamda 17 milyon 756 bin 596 lira 14 kuruş ceza kesilmiş oldu.