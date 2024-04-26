Martta bin 678 şirket kepenk indirdi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 12,2 azalışla 10 bin 1'den 8 bin 783'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,9 azalışla 1678'e düştü. Şubat ayında 1949 şirket kapanmıştı.



Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 15,6 artış gösterdi.



Bu dönemde Ardahan'da şirket kurulumu gerçekleşmedi.



Geçen ay kurulan 623 yabancı ortak sermayeli şirketin 368'i Türkiye, 33'ü İran ve 16'sı Almanya ortaklı oldu.



Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,5 azalışla 29 bin 593'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 26,6 artışla 5 bin 309'a yükseldi.

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