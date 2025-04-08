Martta en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde martta en yüksek aylık reel getiri yüzde 3,83 ile euroda gerçekleşti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,9, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27, dolar yüzde 0,64 yatırımcısına reel getiri sağlarken, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,9 yatırımcısına kaybettirdi.



TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69, dolar yüzde 0,07 yatırımcısına reel getiri sağladı, DİBS yüzde 2,46 kayba yol açtı.



Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,9, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri kazandıran yatırım aracı oldu.



Aynı dönemde BIST, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7,4 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak öne çıktı.



6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 13,83, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,83 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,99, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,77 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.