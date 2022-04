Martta yapılan kartlı ödemeler 241 milyar TL'ye ulaştı

BKM'den mart ayı kartlı ödeme verilerine ilişkin yapılan açıklamaya göre, mart ayı sonunda Türkiye’de 88,1 milyon adet kredi kartı, 153,9 milyon adet banka kartı ve 59,7 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.



2021 yılının mart ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 13’lük, banka kartı adedinde yüzde 8’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 27’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 301,7 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artış gösterdi.



BKM verilerine bakıldığında, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile mart ayında yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 artarak 241 milyar TL oldu.



Bu ödemelerin 194,4 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken 42,2 milyar TL’sinde banka kartları, 4 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.



Buna göre, kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 83, banka kartı ile ödemelerde yüzde 124 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 163 olarak gerçekleşti.



Martta kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyüme yüzde 324 artış ve 8,9 milyar TL’lik ödemeyle hava yolları sektöründe gerçekleşti.



Hava yolları sektörünü sırasıyla, yüzde 248 artış ve 4,3 milyar TL’lik ödeme ile konaklama, yüzde 177 artış ve 22,1 milyar TL’lik ödeme ile akaryakıt istasyonları, yüzde 175 artış ve 12,7 milyar TL’lik ödeme ile yemek, yüzde 147 artış ve 5,1 milyar TL’lik ödeme ile de seyahat acenteleri sektörleri takip etti.

MART AYINDA HER 3 MAĞAZA İÇİ ÖDEMEDEN 2’Sİ TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİ

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkân sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren 500 TL’ye çıkarılmıştı. Artık temassız ödemeler 500 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.



Mart ayında temassız ödeme adedi geçen yıla göre yüzde 83 artış göstererek 471 milyon adede ulaştı. Temassız ödeme adedinin 2021 yılının aynı dönemine göre 2 katına ulaşmış olması da temassız ödemenin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koyuyor.



Mart ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 62’sinin yani her 3 kartlı ödemeden 2’sinin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken, günlük temassız ödeme adedi ise 15 milyonu geçti.



Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil, iş yeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor.



İş yeri tarafında temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 5 terminalden 4’ünde temassız ödeme yapılabiliyor. En çok temassız işlem yapılan iş yerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, akaryakıt ve sağlık-kozmetik sektörlerinde yer aldığı görülüyor.