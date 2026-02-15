MASAK 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi. Bakan Şimşek'ten emanet hesap uyarısı

MASAK geçtiğimiz yıl yasa dışı bahis ve kumarla bağlantılı 5 milyar liralık suç gelirinin el değiştirmesini engelledi.

Yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede hem suç gelirlerini elde eden kişiler ve yapılar hedef alındı hem de bu suçların finansal sistem içinde varlık göstermesine imkan veren altyapıların ortadan kaldırılması amaçlandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), yasa dışı bahis gelirlerinin teminini ve dolaşıma sokulmasını kolaylaştırdığını tespit ettiği ödeme ve elektronik para kuruluşları ile kripto varlık platformlarına yönelik önlem de aldı. Bu amaçla sistematik şekilde banka hesabı açılmasının önüne geçildi.

500'DEN FAZLA RAPOR VE BİLGİ NOTU HAZIRLANDI

Kurum tarafından yasa dışı bahis ve kumarla mücadele kapsamında 500'den fazla rapor ve bilgi notu hazırlanarak kolluk birimleri ve adli mercilere iletildi.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN “EMANET HESAP” UYARISI

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet şimşek, "emanet hesap" uyarısı yaptı.

Mehmet Şimşek, "Yasa dışı bahis organizatörleri, son dönemde üçüncü kişilere ait banka, ödeme, elektronik para ve kripto varlık hesaplarını kullanmaya başladı. Vatandaşlarımıza, hesaplarını başkalarına kiralamaları veya kullandırmaları halinde cezai anlamda arzu edilmeyen sonuçlarla karşı karşıya kalabileceklerini yeniden önemle hatırlatmak isterim." açıklamasında bulundu.

Şimşek, "Vatandaşların kendi adlarına kurulan şirketleri fiilen tanımadıkları kişilerin kullanımına bırakmamaları önem taşıyor." ifadesini de kullandı.