MASAK’tan fon hamlesi. Mal varlığı kaçırılmasının önüne geçildi

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK ), sermaye piyasalarında usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen fon şirketlerinin sahip ve yöneticileri hakkında bankalar ile diğer finansal kuruluşları uyararak malvarlığının kaçırılmasına yönelik işlemler bakımından işlem ertelemesi başta olmak üzere 5549 sayılı Kanun kapsamındaki tedbirlerin uygulanmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre; MASAK ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) işbirliği içinde kamuoyunda gündeme gelen ve kapalı olduğu dönemde sınırlı sayıda yatırımcının işlem yaptığı, buna karşın olağandışı değer artışı gösterdiği belirtilen fonun yatırımcıları ve işlemleri hakkında da araştırma başlatıldığı, bu çerçevede finansal hareketlerin incelendiği ve gerekli izleme-kontrol mekanizmalarının devreye alındığı öne sürüldü.

Manipülatif işlemlerde bulunanlar ve bu işlemlerden menfaat sağlayanların üzerine kararlılıkla gidileceği, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikâyetler dahil hiçbir hususun göz ardı edilmeyeceği iddia ediliyor.